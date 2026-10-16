APHI Dukung Kemenko Pangan Perkuat Penanganan Karhutla di Provinsi Prioritas Swasembasa Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk melindungi kawasan pendukung swasembada pangan dan air di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penguatan koordinasi tersebut perlu disertai penataan lanskap agar pengelolaan lahan, ketersediaan air, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan selaras.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Jakarta, Kamis (15/10), untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebakaran terhadap Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN).

“Fokus koordinasi kami adalah melindungi kawasan yang mendukung swasembada pangan dan air di empat provinsi tersebut. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” kata Hanif.

Kolaborasi penanganan karhutla bersama korporasi pemegang izin konsesi, termasuk melalui APHI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menjadi sangat penting.

Pengendalian dan pemadaman karhutla memerlukan peran aktif pemerintah, korporasi, serta pihak terkait lainnya.

Tahapan koordinasi pelaksanaan kegiatan dimulai dengan rapat koordinasi, survei lapangan untuk pemetaan spasial dan penetapan sasaran prioritas, persiapan pelaksanaan, hingga pelaksanaan di lapangan.

Kemenko Pangan telah melaksanakan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut diawali dengan rapat koordinasi pada Agustus, dilanjutkan dengan survei lapangan dan persiapan pelaksanaan pada September, serta pelaksanaan di lapangan pada awal Oktober.