APHI Dukung Penuntasan Penanggulangan Karhutla di Kalteng
jpnn.com, PALANGKARAYA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung penuntasan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah melalui pengerahan regu pemadam, penyediaan sumber air, serta peningkatan kesiapsiagaan anggotanya.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas pihak untuk melindungi kawasan penopang ketahanan pangan nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah sasaran swasembada pangan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan penanganan karhutla di Kalteng menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan penopang ketahanan pangan nasional melalui antisipasi agar tidak memperberat tekanan terhadap produksi pangan.
Pernyataan ini disampaikan saat memimpin apel bersama tim gabungan penanganan karhutla di Palangka Raya, Jumat (30/10).
Hanif mengatakan penanganan karhutla di sekitar kawasan bandar udara menjadi salah satu prioritas di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
“Kami optimalkan penanganan karhutla di ring satu atau di daerah yang berbatasan dengan bandara, dengan pendekatan model zonasi atau berbasis lanskap. Model ini diharapkan dapat dikembangkan di wilayah lain di Kalteng,” ujarnya.
APHI mendukung penuntasan penanggulangan karhutla yang ada di Kalimantan Tengah.
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