APHI & New Forests Perkuat Dialog untuk Dukung Investasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menerima kunjungan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake, Jr. bersama perwakilan New Forests untuk membahas berbagai peluang kolaborasi dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi ekosistem, serta pengembangan ekonomi hijau, Kamis (4/6).
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan sektor kehutanan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, APHI terus mendorong penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dia menyebut APHI pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama investasi yang dapat memperkuat pengelolaan hutan lestari, meningkatkan produktivitas kawasan, mendorong restorasi ekosistem, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar hutan.
"Terkait hal ini, inovasi pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci untuk untuk mendorong investasi dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan mendukunng target penurunan emisi GRK Nasional,” kata Soewarso.
Sementara Robert O. Blake, Jr. menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan sektor kehutanan Indonesia yang terus menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Blake menyebut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan solusi berbasis alam dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang menarik perhatian investor global.
"Kami melihat banyak peluang untuk memperkuat kemitraan antara pelaku usaha, investor, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Blake.
Menurut Blake, dialog yang konstruktif antara para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan peluang investasi dan kerja sama yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
APHI bersama New Forests memperkuat dialog dalam rangka mendukung investasi pengelolaan hutan berkelanjutan.
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