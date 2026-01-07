menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » APJETEL Riau: Kabel Optik Semrawut di Pekanbaru Rusak Estetika & Bahayakan Masyarakat

APJETEL Riau: Kabel Optik Semrawut di Pekanbaru Rusak Estetika & Bahayakan Masyarakat

APJETEL Riau: Kabel Optik Semrawut di Pekanbaru Rusak Estetika & Bahayakan Masyarakat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampakan kabel optik semrawut di Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJETEL Riau) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam menertibkan kabel dan tiang fiber optik yang semrawut serta tidak terkendali di berbagai titik kota.

Ketua APJETEL Riau Fadli menegaskan bahwa kondisi kabel fiber optik di Pekanbaru saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Selain merusak estetika dan keindahan kota, keberadaan kabel yang menjuntai rendah hingga jatuh ke badan jalan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat dan telah menimbulkan korban.

Baca Juga:

“Ini bukan lagi soal kerapian semata. Kabel fiber optik yang semrawut sudah merusak wajah kota dan membahayakan nyawa masyarakat. Banyak kabel yang menjuntai rendah, jatuh ke bawah, dan sudah memakan korban,” tegas Fadli Rabu (7/1).

Ia juga mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan sejumlah tiang dan jaringan fiber optik yang berdiri tanpa mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, terdapat pula penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi maupun pajak kepada pemerintah daerah.

Baca Juga:

“Fakta di lapangan, masih ada tiang-tiang yang berdiri tanpa izin PBG dan tidak membayar retribusi atau pajak. Ini jelas pelanggaran dan tidak bisa terus dibiarkan,” ujarnya.

APJETEL Riau menilai langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan tindakan wajib dan mendesak, bukan sekadar pilihan kebijakan.

Ketua APJETEL Riau Fadli menegaskan bahwa kondisi kabel fiber optik di Pekanbaru saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI