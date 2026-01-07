APJETEL Riau: Kabel Optik Semrawut di Pekanbaru Rusak Estetika & Bahayakan Masyarakat

jpnn.com, PEKANBARU - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJETEL Riau) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam menertibkan kabel dan tiang fiber optik yang semrawut serta tidak terkendali di berbagai titik kota.

Ketua APJETEL Riau Fadli menegaskan bahwa kondisi kabel fiber optik di Pekanbaru saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Selain merusak estetika dan keindahan kota, keberadaan kabel yang menjuntai rendah hingga jatuh ke badan jalan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat dan telah menimbulkan korban.

“Ini bukan lagi soal kerapian semata. Kabel fiber optik yang semrawut sudah merusak wajah kota dan membahayakan nyawa masyarakat. Banyak kabel yang menjuntai rendah, jatuh ke bawah, dan sudah memakan korban,” tegas Fadli Rabu (7/1).

Ia juga mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan sejumlah tiang dan jaringan fiber optik yang berdiri tanpa mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, terdapat pula penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi maupun pajak kepada pemerintah daerah.

“Fakta di lapangan, masih ada tiang-tiang yang berdiri tanpa izin PBG dan tidak membayar retribusi atau pajak. Ini jelas pelanggaran dan tidak bisa terus dibiarkan,” ujarnya.

APJETEL Riau menilai langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan tindakan wajib dan mendesak, bukan sekadar pilihan kebijakan.