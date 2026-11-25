jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pelaku Komoditas Agro Indonesia (APKA Indonesia), Hendra Firmansyah menegaskan komitmen untuk memperkuat ekosistem perdagangan komoditas agro sekaligus mendorong pengembangan ekonomi syariah yang berbasis pada sektor riil.

Komitmen tersebut disampaikan Hendra dalam silaturahmi jajaran pengurus APKA Indonesia bersama KH Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI ke-13 periode 2019–2024, di kediamannya, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi momentum bagi APKA Indonesia untuk memperkenalkan organisasi, menyampaikan program kerja, serta memperoleh pandangan mengenai pengembangan perdagangan komoditas agro dan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, KH Ma’ruf Amin memberikan dukungan terhadap peran APKA Indonesia dalam membangun hubungan yang lebih kuat antara sektor pertanian dan pasar.

KH Ma’ruf Amin menilai program yang dikembangkan APKA Indonesia memiliki arah yang baik, khususnya dalam membuka akses pasar bagi produk pertanian serta menjaga kesinambungan dan kontinuitas pasokan.

“APKA Indonesia ingin bekerja nyata untuk produsen. Kami ingin membangun konektivitas dari sentra produksi, kurasi dan standardisasi produk, pembiayaan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem yang terhubung, komoditas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berkembang di pasar nasional maupun internasional,” ujar Hendra.

Menurut Hendra, salah satu tantangan utama sektor komoditas agro adalah belum optimalnya keterhubungan antara produksi dan pasar.

Oleh karena itu, APKA Indonesia mendorong terbentuknya jaringan perdagangan yang bisa mempertemukan produsen dengan offtaker, investor, lembaga keuangan, serta mitra perdagangan lainnya.