Apkarindo Dukung Bursa Komoditas Presiden untuk Kebangkitan Karet Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Ketua Umum Apkarindo Irfan Ahmad Fauzi menilai kebijakan ini dinilai menjadi momentum kebangkitan karet nasional sekaligus memperbaiki nasib jutaan petani karet rakyat.

Dia mengatakan penyebutan karet oleh Presiden Prabowo sebagai sinyal positif.

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“Presiden masih ingat sama karet. Ini harapan bagi petani. Kami ingin perhatian ini diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, bukan berhenti pada penyebutan komoditas,” ujarnya.

Irfan menuturkan Indonesia memiliki modal besar. Pada 2024, luas perkebunan karet mencapai 3,149 juta hektare, dengan produksi 2,262 juta ton.

Sekitar 88,6 persen kebun merupakan perkebunan rakyat. Pada 1957, Indonesia pernah tercatat sebagai produsen karet terbesar dunia dengan produksi 695 ribu ton, melampaui Malaya 688,7 ribu ton dan Thailand 133 ribu ton.

Kini, Indonesia tertinggal. Data 2025 menempatkan produksi Thailand sekitar 4,79 juta ton, Indonesia 2,04 juta ton, dan Pantai Gading 1,99 juta ton.

“Ini ironi. RI pernah berada di puncak, punya jutaan hektare kebun dan jutaan keluarga petani, tetapi sekarang tertinggal. Harus berani membalik keadaan. Indonesia harus punya target kembali menjadi produsen karet nomor satu dunia,” kata Irfan.