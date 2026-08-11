APKARINDO–Nanzan University Bahas Masa Depan Petani Karet di Tengah Tuntutan EUDR

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPP APKARINDO) mendorong petani karet rakyat tidak hanya menjadi objek dalam penerapan standar keberlanjutan global.

Perwakilan Nanzan University, Nagoya, Jepang Prof. Etsuyo Michida mengatakan petani harus menjadi bagian utama dalam pembangunan rantai pasok karet yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pesan tersebut mengemuka dalam kunjungan ke sentra perkebunan karet rakyat di Kampung Babakan Cikiray, Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (11/8).

Kunjungan itu merupakan bagian dari agenda wawancara dan kunjungan lapangan tim Jepang yang sebelumnya diajukan secara resmi kepada DPP APKARINDO.

Dalam surat tersebut, Prof. Etsuyo Michida disebut memimpin tim Jepang untuk melakukan wawancara dengan petani karet serta melihat langsung kondisi lapangan dan rantai pengolahan karet.

Di lapangan, Prof. Etsuyo dan tim berdialog langsung dengan petani mengenai berbagai aspek karet rakyat, mulai dari penanaman, pemupukan, pemeliharaan kebun, teknik penyadapan, produktivitas, hingga persoalan yang dihadapi petani dalam menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Kunjungan tersebut menjadi penting karena sektor karet Indonesia saat ini menghadapi tuntutan baru dalam perdagangan global, termasuk berbagai persyaratan keberlanjutan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Prof. Etsuyo Michida menjelaskan fokus penelitiannya berkaitan dengan isu keberlanjutan dan perdagangan, terutama bagaimana membangun rantai pasok yang tetap inklusif bagi petani kecil ketika berbagai standar keberlanjutan baru mulai diterapkan.