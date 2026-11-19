jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyambut positif rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menilai kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Insentif juga dinilai dapat mendorong daerah lebih serius memastikan manfaat MBG diterima masyarakat sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

"Menurut saya itu bagus, sangat positif," kata Bursah saat dihubungi, Rabu (19/11) malam.

Baca Juga: APKASI Minta Pusat Pulihkan Dana TKD untuk NTT

Bupati Lahat itu menegaskan keberhasilan pelaksanaan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kualitas pengelolaan dapur, kebersihan fasilitas, keamanan bahan pangan, hingga kesegaran makanan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Menurutnya, seluruh dapur penyedia makanan harus memenuhi standar kebersihan dan higiene. Bahan pangan yang digunakan juga harus berkualitas dan segar, sementara proses pengolahan hingga penyajian wajib memperhatikan keamanan pangan.

"Dapurnya harus bersih, higienis, bagus. Semua bahan-bahannya, stok makanan harus fresh. Penyajiannya juga begitu. Hal itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi penerima manfaat," ujarnya.

Baca Juga: Apkasindo dan TSIT Jalin Kerja Sama Menyiapkan Petani Sawit Indonesia Hadapi EUDR

Bursah menilai pemerintah daerah yang mampu menjalankan program dengan baik dan memenuhi standar kelayakan patut memperoleh apresiasi. Sebaliknya, daerah maupun pelaksana yang masih memiliki banyak persoalan tidak semestinya memperoleh insentif tanpa melalui evaluasi.

"Itu pantas dapat insentif. Yang banyak bermasalah, jangan dikasih," tegasnya.