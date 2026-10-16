APKI: Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB Harus Diusut Tuntas
jpnn.com - Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI) mengungkapkan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dugaan penyalahgunaan dana bencana.
APKI pun mendorong pengusutan menyeluruh dan pembenahan tata kelola dana bencana.
"Korupsi dana bencana merupakan pengkhianatan terhadap amanah kemanusiaan,” ucap Convener APKI M. Ali Yusuf dalam keterangannya.
Sementara itu, Perwakilan Perhimpunan Filantropi Indonesia Bambang Suherman menegaskan bahwa kepercayaan menjadi modal utama filantropi dan solidaritas kemanusiaan.
“Setiap rupiah dana bencana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bambang.
Di sisi lain, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) M. Avianto Amri mengingatkan pentingnya akuntabilitas pengadaan dan penggunaan Dana Siap Pakai.
Adapun, APKI menyampaikan tujuh sikap, yaitu mengecam keras segala bentuk korupsi dalam penanggulangan bencana, mendukung pengusutan menyeluruh dan penegakan hukum yang independen, menjaga mandat dan kepercayaan publik terhadap BNPB.
Lalu, mendorong pembenahan struktural dan budaya integritas, meminta pemerintah memperkuat sistem akuntabilitas penanggulangan bencana, menegaskan tanggung jawab integritas sektor pembangunan dan kemanusiaan, serta memperkuat standar kemitraan yang berintegritas.
Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI) mendorong KPK usut menyeluruh dan pembenahan tata kelola dana bencana di BNPB.
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