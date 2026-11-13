APL Perkuat Layanan Kesehatan Spesialistik Melalui Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) menyoroti pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem kesehatan untuk memperkuat akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Mewujudkan akses kesehatan yang lebih luas tidak hanya berarti memastikan ketersediaan obat-obatan dan pengobatan bagi pasien, tetapi juga mendukung institusi kesehatan dalam memperkuat kapasitas mereka untuk mendiagnosis, menangani, dan merawat pasien dengan kondisi kesehatan yang kompleks.

Pesan ini sejalan dengan tema Hari Kesehatan Nasional 2026, yaitu “Sehat untuk Semua”, yang mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Transformasi sistem kesehatan nasional yang terus berjalan ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

“Momentum Hari Kesehatan Nasional ini mengingatkan bahwa transformasi kesehatan Indonesia membutuhkan kemitraan dan kolaborasi yang kuat. Para tenaga medis berada di garis terdepan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, sementara APL bangga dapat mengambil peran sebagai mitra pendukung dengan memperkuat kapabilitas mereka dalam penanganan terapi kritis melalui pelatihan lanjutan, penyempurnaan alur pelayanan klinis, serta berbagi praktik terbaik," ujar Christophe Piganiol, Presiden Direktur APL.

"Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan institusi kesehatan di Indonesia guna meningkatkan kemampuan diagnosis, mendukung standardisasi penanganan, dan mendekatkan layanan kesehatan yang lebih maju kepada masyarakat di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Di berbagai wilayah Indonesia, rumah sakit terus mengembangkan layanan spesialistik untuk menangani kondisi kesehatan yang membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan penanganan terkoordinasi.

Melalui Clinical Shaping Initiatives, APL berfokus pada penguatan kapabilitas institusi kesehatan dalam tiga layanan spesialistik, yaitu klinik gagal jantung (Heart Failure Clinic), pusat layanan penyakit paru interstisial (Interstitial Lung Disease/ILD Center), dan layanan koordinasi penanganan pasien pasca-fraktur (Fracture Liaison Service/FLS).