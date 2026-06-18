APL Resmikan PLTS Atap di Fasilitas Jatim

jpnn.com, SIDOARJO - PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di fasilitas Jawa Timur, dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia beberapa waktu lalu.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat kontribusi APL terhadap transisi energi hijau di Indonesia.

Dibangun di atas area seluas kurang lebih 883,32 meter persegi, PLTS atap ini memiliki total kapasitas terpasang sebesar 202,2 kWp, yang mampu menghasilkan listrik ramah lingkungan sekitar 292.237 kWh per tahun.

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Sistem ini diproyeksikan bisa mengurangi emisi karbon sekitar 264 tCO2e per tahun, atau setara dengan menanam sekitar 1.056 pohon setiap tahunnya.

“Layanan kesehatan dan keberlanjutan sangat berkaitan erat. Kami juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang kami layani. PLTS atap baru ini mencerminkan komitmen jangka panjang kami untuk membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung target energi terbarukan Indonesia," ujar Christophe Piganiol, Presiden Direktur PT Anugerah Pharmindo Lestari.

PLTS atap di APL Jawa Timur ini bisa terwujud berkat kemitraan erat dengan PT Investasi Hijau Selaras (HIJAU), yang menyediakan solusi teknologi berkelanjutan yang bersih, andal, dan hemat biaya.

Dengan pendekatan yang mengutamakan aspek engineering-first, HIJAU memberikan manfaat maksimal bagi pelanggan dengan tetap menjaga kepatuhan penuh terhadap standar Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L/HSE) serta regulasi pemerintah.

PLTS juga telah dipasang di National Distribution Center APL di Cikarang dan di titik distribusi APL Medan.