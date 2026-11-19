jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meluncurkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat memeriksa nomor telepon, tautan hingga rekening tujuan sebelum melakukan transaksi.

INDODAX menilai rencana tersebut bisa memperkuat pencegahan penipuan sejak awal, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih erat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam merespons modus penipuan digital yang terus berkembang.

Aplikasi anti-scam tersebut saat ini masih dalam proses sandbox. OJK menyebut layanan ini dirancang untuk membantu masyarakat mengidentifikasi identitas atau kontak yang menghubungi memiliki indikasi keterkaitan dengan aktivitas penipuan.

Pengembangannya juga akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendukung proses verifikasi dan deteksi risiko.

Chief Corporate Officer INDODAX Bob Horo mengatakan efektivitas pencegahan penipuan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kecepatan pertukaran informasi, kolaborasi, dan koordinasi antara regulator dan pelaku industri.

“Rencana ini menjadi langkah positif karena masyarakat membutuhkan cara yang mudah untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Di saat yang sama, regulator dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk berbagi informasi tentang modus penipuan terbaru, memperjelas jalur pelaporan, dan mengedukasi masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, laporan penipuan dapat dikenali dan ditindaklanjuti lebih cepat,” ujarnya.

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Menurut OJK, aplikasi tersebut juga berpeluang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan network analysis.

Teknologi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara nomor telepon, rekening dan pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas penipuan setelah berbagai basis data terhubung.