menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Aplikasi Edits Dapat Pembaruan dan Hadir Versi Desktop

Aplikasi Edits Dapat Pembaruan dan Hadir Versi Desktop

Aplikasi Edits Dapat Pembaruan dan Hadir Versi Desktop
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aplikasi penyuntingan Edits. Foto: meta

jpnn.com, JAKARTA - Meta terus memperkuat aplikasi penyuntingan videonya, Edits, dengan menghadirkan sederet fitur baru.

Dua pembaruan yang mencuri perhatian ialah asisten berbasis kecerdasan buatan (AI) dan kehadiran versi desktop.

Dengan begitu, Edits makin luas ekosistemnya hingga ke komputer.

Baca Juga:

Asisten AI menjadi salah satu senjata baru yang disiapkan Meta untuk membantu kreator menghasilkan konten.

Teknologi itu dirancang untuk menganalisis performa unggahan berdasarkan data Instagram, mulai dari jumlah tayangan hingga tingkat retensi penonton.

Dari analisis tersebut, AI akan memberikan masukan mengenai jenis konten paling diminati audiens, sekaligus menawarkan ide video dan audio baru yang tren.

Baca Juga:

Langkah inovatif itu sebagai kekuatan di tengah persaingan ketat dengan TikTok dan YouTube.

Edits juga mendapat tambahan tab Beta yang memungkinkan pengguna mencoba fitur-fitur eksperimental lebih awal. (techcrunch/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Meta Mengalihkan Situs Web Messenger Mandiri ke Facebook

Meta terus memperkuat aplikasi penyuntingan videonya, Edits, dengan menghadirkan sederet fitur baru.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI