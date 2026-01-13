Aplikasi GoPay Hadirkan Fitur Indonesian Basketball League

jpnn.com, JAKARTA - GoPay kembali menjadi title partner Indonesian Basketball League (IBL) musim kompetisi 2026.

Pada musim ini, GoPay menghadirkan fitur khusus bagi penggemar basket di aplikasi GoPay untuk memeriahkan liga IBL 2026, sejalan dengan visi GoPay dan IBL untuk semakin dekat dan relevan dengan masyarakat.

Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius menyampaikan GoPay bangga bisa kembali menjadi bagian dari IBL, dan percaya bawah olahraga, termasuk basket, memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat.

Di musim 2026 ini, GoPay melakukan inovasi baru untuk meningkatkan keseruan di luar lapangan lewat fitur IBL di dalam aplikasi.

“GoPay menghadirkan fitur IBL di aplikasi GoPay yang memungkinkan penggemar menikmati berbagai aktivitas, mulai dari mengecek jadwal pertandingan, mengikuti voting, hingga bermain game basketball hoops untuk mendapatkan hadiah setiap hari,” jelas Kelvin.

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah menyebut kedekatan antara liga dan masyarakat menjadi fokus utama pada musim ini.

"Kami bangga bekerja sama dengan GoPay dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi penggemar basket di seluruh Indonesia, baik di arena maupun melalui berbagai platform digital seperti aplikasi GoPay,” tutur Junas.

IBL GoPay 2026 diharapkan menjadi musim liga yang kompetitif dan semakin dekat dengan pecinta basket tanah air.(chi/jpnn)