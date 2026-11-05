Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Versi Terbaru Sebagai Solusi Lupa PIN dan OCR
jpnn.com, JAKARTA - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbarui aplikasi Identitas Kependudukan Digital ke versi 2.1.1.
Pembaruan ini menghadirkan fitur "Lupa PIN" serta teknologi pemindai karakter otomatis (optical character recognition/OCR) guna mempermudah akses layanan administrasi kependudukan masyarakat.
Ketua Tim Teknis Pengembangan Sistem dan Aplikasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Hafidz, menjelaskan bahwa solusi ini merespons keluhan warga yang kerap terkendala saat mengakses akun IKD akibat lupa kode pengaman.
"Sebelumnya, kendala teknis sederhana seperti lupa PIN kerap menyita waktu pengguna dalam memanfaatkan dokumen kependudukan digital di ponsel pintar," kata Hafidz di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Melalui fitur "Lupa PIN", masyarakat kini bisa memulihkan akses mandiri secara langsung di dalam aplikasi. Pengguna tidak perlu lagi mendatangi kantor Dinas Dukcapil setempat hanya untuk mengaktifkan kembali akun yang terkunci.
Menurut Muhammad Hafidz, pembaruan versi 2.1.1 ini juga mengintegrasikan teknologi pemindai OCR pada formulir biodata.
Fitur ini secara otomatis memindai dan membaca teks dari KTP elektronik pengguna, sehingga proses pengisian data berjalan lebih cepat tanpa perlu mengetik manual.
Pemanfaatan OCR berlaku bagi pendaftar baru maupun warga yang berganti perangkat seluler. Sistem secara presisi menyalin informasi dokumen fisik ke dalam aplikasi, meminimalkan risiko kesalahan ketik data kependudukan.
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbarui aplikasi Identitas Kependudukan Digital ke versi 2.1.1.
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