Aplikasi Kencan 'Sekarang Enggak Banget' Saat Angka Pernikahan di Indonesia Menurun
Sepuluh tahun lalu, Talitha Rarasty berpikir menikah adalah tujuan akhirnya.
"[Menikah] itu seperti suatu pencapaian akan sekayak fase hidup manusia," ujarnya.
"Itu template, dari sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, jadi kalau tidak sesuai template-nya, itu adalah suatu hal yang belum tercapai, belum sukses."
Namun menjelang usianya yang ke-36 tahun ini, Talitha belum bertemu pasangan hidupnya.
Talitha yang bekerja sebagai penata rias untuk pengantin pernah mempertanyakan kapan ia akan menikah.
"Kebetulan teman-teman saya yang seumuran saya sudah menikah," katanya.
"Hampir sudah 36 tahun ini saya belum ketemu [pasangan hidup] saja, bukan karena memang memutuskan tidak mau menikah. Kalau saya sih, pasti pengen menikah."
Talitha bukan satu-satunya yang tampaknya sedang berjuang mencari pasangan hidup.
Pernikahan masih menjadi tujuan akhir di Indonesia, tetapi jumlah pernikahan telah anjlok selama dekade terakhir
