Aplikasi PINTU Hadirkan Fitur Game Edukatif untuk Analisis Harga BTC

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meluncurkan fitur game edukatif bernama BTC Price Game.

BTC Price Game memungkinkan pengguna PINTU untuk menebak arah pergerakan harga Bitcoin (BTC) dalam waktu singkat tanpa perlu deposit dan 100% bebas risiko.

Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad mengatakan analisis menjadi bagian tak terpisahkan trader dan investor crypto.

"Untuk meningkatkan kemampuan analisis menjadi lebih tajam sebelum terjun trading langsung aset crypto, kami meluncurkan fitur BTC Price Game yang dirancang mengasah insting pengguna Pintu Futures. Tidak hanya melatih insting saja, tetapi pengguna fitur BTC Price Game bisa mendapatkan hadiah menarik yang dikreditkan langsung ke akun pengguna PINTU,” ujar Iskandar.

Bagi pengguna PINTU yang ingin menggunakan fitur BTC Price Game, pastikan melakukan pembaruan versi aplikasi PINTU ke versi 3.96 dan selanjutnya bisa menyelesaikan semua persyaratan verifikasi dan mulai menggunakan fitur tersebut.

Fitur BTC Price Game ini 100% tanpa risiko modal, di mana pengguna tidak perlu menaruh uang atau aset crypto apapun sehingga tidak ada kerugian finansial yang ditimbulkan.

Cara menggunakan fitur BTC Price Game sangat mudah. Setiap pengguna nantinya akan diberikan 2 kredit untuk bermain tebak harga aset BTC apakah naik atau turun.

Jika tebakan benar, maka pengguna akan mendapatkan streak kemenangan +1. Sebaliknya jika tebakan salah, permainan akan berakhir.