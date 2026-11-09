Aplikasi TRIV Raih Pengakuan sebagai Platform Kripto Paling Banyak Diunduh

jpnn.com, JAKARTA - Platform perdagangan aset digital TRIV meraih penghargaan kategori The Most Downloaded Crypto App dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026. Penghargaan tersebut menambah pencapaian perusahaan di industri aset digital sepanjang 2026.

Founder dan CEO TRIV Group, Gabriel Rey, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan layanan investasi digital di Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan penghargaan ke-7 TRIV dan menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi dan membawa TRIV menjadi ekosistem digital yang lebih besar dan berdampak bagi Indonesia,” ujar Gabriel Rey, dalam keterangannya, Senin (9/11).

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Dia mengungkapkan, aplikasi TRIV mencatat hampir enam juta unduhan sepanjang 2026 melalui platform iOS dan Play Store. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan penggunaan aplikasi di tengah pertumbuhan industri investasi aset digital.

Selain penghargaan dari CNN Indonesia, TRIV juga memperoleh sejumlah apresiasi lainnya sepanjang tahun ini.

Di antaranya Most Downloaded Crypto Exchange dari Investortrust berdasarkan jumlah unduhan aplikasi sepanjang 2025, serta Best Multi-Asset Trading Platform – Community Choice dari Binance.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Gabriel Rey sebagai Most Impactful Figures dari Coinvestasi atas kontribusinya dalam pengembangan industri aset digital di Indonesia, termasuk keterlibatannya dalam dialog bersama regulator.

TRIV juga meraih predikat Most Trusted Brand dari Investortrust dan Infovesta Utama berdasarkan survei nasional terhadap sekitar 19.000 responden di 20 provinsi.