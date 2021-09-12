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Aplikasi WhatsApp di Android Bakal Tampil Beda, Simak Bocorannya

Aplikasi WhatsApp di Android Bakal Tampil Beda, Simak Bocorannya
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WhatsApp akan melakukan perubahan pada desain tampilan di aplikasinya. Foto (ilustrasi): Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - WhatsApp akan melakukan perubahan pada desain tampilan di aplikasinya.

Namun, pembaruan itu bukan untuk perangkat iOS, tetapi pengguna Android.

Desain itu dikatakan akan fokus pada bilah navigasi di bagian bawah. Selain itu, desain itu bakal tampil lebih modern dari yang saat ini ada.

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Mengutip laporan WABetaInfo, Jumat (25/9) waktu setempat, desain baru itu akan memperkenalkan bilah mengambang dengan sudut membulat untuk memberikan tampilan antarmuka yang lebih segar.

Tampilannya mirip dengan bilah tab yang tersedia di WhatsApp untuk iOS, tetapi desainnya mungkin berubah dan berkembang seiring berjalannya pengembangan.

Bilah mengambang dan tepi membulat adalah kesamaan utama dengan versi iOS.

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Namun, ini tidak berarti bahwa WhatsApp juga akan menambahkan efek transparan yang sama ke bilah navigasi bawah di Android.

Secara khusus, WhatsApp sedang menguji bilah navigasi bawah yang diperbarui untuk tema terang dan gelap untuk pengguna Android.

WhatsApp akan melakukan perubahan pada desain tampilan di aplikasinya. Simak selengkapnya di sini.

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