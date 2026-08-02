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Apotek K-24 Buka 17 Gerai Baru dan Perkuat Aksi Cegah Stunting di NTT

Apotek K-24 Buka 17 Gerai Baru dan Perkuat Aksi Cegah Stunting di NTT
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Pembukaan gerai baru Apotek K-24. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut HUT ke-24, Apotek K-24 meresmikan 17 gerai baru secara serentak di berbagai daerah.

Langkah itu juga sekaligus memperkuat komitmennya dalam pencegahan stunting, melalui Festival Sehat Ceria si Kecil di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peresmian dipusatkan di Apotek K-24 Van Bekkum, Labuan Bajo.

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Kegiatan diramaikan dengan pemeriksaan kesehatan, senam sehat, dan berbagai aktivitas untuk keluarga.

Di saat yang sama, Apotek K-24 menggelar Festival Sehat Ceria si Kecil di Kupang dan Labuan Bajo.

Bersama PT. Sarihusada Generasi Mahardhika dan PT. Nestlé Indonesia, program ini memberikan edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan, skrining tumbuh kembang, konsultasi kesehatan, serta bantuan nutrisi bagi 1.500 balita prastunting di NTT.

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Founder dan Direktur Utama Apotek K-24, dr. Gideon Hartono, mengatakan penanganan stunting membutuhkan edukasi dan kolaborasi agar kualitas kesehatan generasi mendatang makin baik.

Menurutnya, perluasan jaringan apotek juga menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Menyambut HUT ke-24, Apotek K-24 meresmikan 17 gerai baru secara serentak di berbagai daerah.

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