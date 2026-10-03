APP Group Beri Long Service Award kepada 1.370 Karyawan

jpnn.com - JAKARTA - Asia Pulp and Paper Group memberikan Long Service Award kepada 1.370 karyawan dengan masa kerja 20 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun pada 2026. Secara keseluruhan, sebanyak 9.302 karyawan telah menerima penghargaan tersebut sepanjang 2021-2026.

Long Service Award merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi jangka panjang para karyawan. Tahun ini, pemberian penghargaan mengusung tema “A Legacy of Dedication, A Future of Possibilities”.

Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan perkembangan perusahaan tidak hanya ditentukan teknologi, fasilitas, dan strategi bisnis, tetapi juga orang-orang yang tumbuh bersama.

“Perusahaan tidak pernah menjadi besar hanya karena gedungnya, mesinnya, atau angka-angka di dalam laporan tahunannya. Sebuah perusahaan menjadi besar karena orang-orang yang ada di dalamnya,” ujar Suhendra, Sabtu (3/10).

Menurut dia, pengalaman yang dibangun selama puluhan tahun menjadi aset penting bagi keberlanjutan perusahaan. Selain kemampuan dan pengetahuan, para karyawan senior juga membawa nilai kerja keras, ketekunan, integritas, serta keteladanan yang dapat diteruskan generasi berikutnya.

APP Group mencatat 845 karyawan memperoleh Long Service Award pada 2021.

Jumlah penerima kemudian menjadi 1.717 orang pada 2022 dan 2.546 di 2023.

Pada 2024, penghargaan diberikan kepada 1.847 karyawan. Lalu, untuk 977 karyawan pada 2025, serta 1.370 karyawan di 2026.