APP Group dan Pisang Goreng Madu Bu Nanik Bagikan 1.500 Takjil

jpnn.com, JAKARTA - APP Group melalui produk kemasan ramah lingkungan Foopak Greaseproof kembali berkolaborasi dengan UMKM Pisang Goreng Madu Bu Nanik dalam kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat.

Tahun ini, sebanyak 1.500 paket takjil dibagikan kepada masyarakat di kawasan kantor Sinar Mas Land Thamrin, khususnya pengendara ojek online, para pedagang, serta masyarakat sekitar yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Setiap paket tidak hanya berisi makanan dan minuman ringan untuk berbuka puasa, tetapi juga Pisang Goreng Madu Bu Nanik yang dikemas menggunakan Foopak Greaseproof Paper, kertas kemasan makanan yang aman, halal, serta bebas plastik.

Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata menyampaikan, berbagi takjil ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan inisiatif sosial yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Ramadan merupakan momen yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan.

"Melalui kegiatan berbagi takjil ini, kami ingin menunjukkan bahwa semangat berbagi juga bisa berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Penggunaan Foopak Greaseproof sebagai kemasan makanan ramah lingkungan menjadi salah satu langkah nyata kami dalam mendukung pengurangan sampah plastik,” tutur Suhendra dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Foopak Greaseproof Paper sendiri merupakan solusi kemasan makanan berbasis kertas yang bebas plastik, dapat didaur ulang, dan telah memiliki berbagai sertifikasi keamanan pangan, termasuk halal, FDA, dan ISEGA, sehingga aman digunakan untuk kontak langsung dengan makanan.

Lusiana Gomulia, Head of Specialty Paper APP Group menambahkan, kolaborasi dengan pelaku UMKM menjadi langkah penting dalam memperluas penggunaan kemasan makanan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.