APP Group Perkenalkan Inisiatif Regenesis dalam IISF 2025

jpnn.com - APP Group memaparkan berbagai upaya perusahaan untuk menyeimbangkan tujuan komersial dengan tanggung jawab jangka panjang terhadap kelestarian hutan. Hal ini disampaikan dalam Indonesia International Sustainability Forum atau IISF 2025 di Jakarta Convention Center, 10–11 Oktober 2025.

IISF menyoroti bagaimana sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi konservasi dapat berkolaborasi untuk melindungi dan memulihkan modal alam, sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan.

“Tanpa hutan yang sehat dan berkelanjutan, industri ini tidak dapat bertahan. Karena itu, pengelolaan hutan secara bertanggung jawab bukan pilihan, melainkan dasar dari pertumbuhan kami,” ujar Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba, Jumat (10/10).

Salah satu inisiatif APP Group melalui Regenesis, yakni strategi keberlanjutan yang baru diperkenalkan sebagai langkah lanjutan dari kebijakan konservasi hutan yang telah diterapkan sejak 2013.

Melalui strategi ini, APP berkomitmen memperkuat pendekatan dari sekadar “do no harm” menjadi “regenerative”, menempatkan restorasi ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai inti dari strategi bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, APP Group meluncurkan Forest Positive Policy, dengan alokasi pendanaan sebesar 30 juta dolar AS per tahun selama sepuluh tahun ke depan untuk mendukung inisiatif restorasi dan konservasi.

"Upaya ini bertujuan mendorong perubahan dari hanya melindungi hutan menjadi memulihkan ekosistem dan menciptakan rantai pasok yang berorientasi positif terhadap hutan atau forest-positive supply chains," lanjut Emil.

Elim juga menjelaskan, APP tengah membentuk Independent Restoration Unit dan Advisory Panel yang akan melapor langsung kepada dewan direksi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi terhadap komitmen tersebut.