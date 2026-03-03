APP Group Siapkan 4 Ribu Liter Minyak Goreng Murah di Bazaar Ramadan Kemenhut

menu
APP Group menyiapkan 4 ribu liter minyak goreng murah di Bazaar Ramadan Kemenhut. Foto Dok. APP Group

jpnn.com, JAKARTA - Suasana di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, tampak lebih ramai dari biasanya. Keluarga besar Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyambut antusias gelaran Bazaar Ramadan yang rutin dilaksanakan di lingkungan kementerian.

Tahun ini, APP Group dan Sinar Mas kembali menunjukkan dukungannya melalui penyediaan sembako murah dan aksi sosial.

Dalam kegiatan tersebut, perusahaan menyediakan sedikitnya 4.000 liter minyak goreng dengan harga khusus bagi para pegawai dan masyarakat sekitar.

"Selain itu, APP Group juga menyerahkan wakaf sebanyak 500 mushaf Al-Qur'an sebagai bentuk kepedulian di Bulan Suci," kata Direktur APP Group, Agus Wahyudi, Selasa (3/3).

Menurutnya, partisipasi tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah.

“Kami ingin memastikan kontribusi perusahaan dapat dirasakan secara nyata. Kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan menjadi contoh bagaimana sinergi mampu menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenhut, Nurlaili Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjalin.

Menurutnya, dukungan ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan keluarga besar Kemenhut di Manggala Wanabakti.

