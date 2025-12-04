Apparel Asal Spanyol Jadi Kandidat Kuat Pengganti Erspo di Timnas Indonesia?

jpnn.com - Jenama asal Spanyol Kelme santer dikabarkan akan menjadi mitra utama Timnas Indonesia dalam penyediaan jersei.

Kelme kebetulan ikut dalam tender sponsorship bersama merek besar lainnya seperti Adidas, Puma, Riors, Warrix, Erspo, dan Masagi.

Dalam waktu dekat, PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) dikabarkan akan mengumumkan secara resmi apparel terbaru yang akan digunakan tim nasional.

Managing Director PT GSI Marsal Irwan Masita mengungkapkan bahwa proses tender sejauh ini berjalan dengan baik.

Rencananya, merek terpilih akan menjalin kerja sama selama empat tahun untuk penyediaan jersei dan perlengkapan bagi Timnas sepak bola dan futsal Indonesia.

“Keputusannya ditunggu saja karena seharusnya bulan ini diumumkan,” ungkap Marsal saat dihubungi pada Kamis (4/12/2025).

Kelme sendiri telah dipercaya menjadi penyedia apparel untuk sejumlah tim nasional seperti Bosnia & Herzegovina, Curacao, Yordania, Lebanon, dan Palestina.

Pada level klub, Kelme bekerja sama dengan Espanyol (Spanyol), Watford (Inggris), serta Boavista (Portugal).