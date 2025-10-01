Apple Garap Aplikasi Mirip ChatGPT untuk iPhone

jpnn.com, JAKARTA - Apple diam-diam tengan menggarap aplikasi chatbot untuk seluruh perangkat iPhone.

Aplikasi itu disebut akan mirip ChatGPT. Itu berdasarkan sumber internal yang tak diungkap namanya.

Dilaporkan GSM Arena, Senin (29/9), aplikasi itu disiapkan untuk membantu tim teknik yang mengembangkan asisten suara Siri generasi berikutnya yang didukung dengan LLM (Large Language Model).

Laporan itu mengungkap bahwa divisi AI Apple telah menggunakan aplikasi tersebut untuk menguji fitur-fitur baru Siri termasuk kemampuan mencari informasi pribadi seperti lagu, surel, foto, video, dan lainnya.

Aplikasi itu juga dikatakan mampu menjalankan perintah di dalam aplikasi misalnya untuk mengedit foto.

Saat ini, aplikasi tersebut diberi nama sandi internal "Veritas" yang memiliki makna kebenaran. Aplikasi ini masih bersifat internal.

Apple belum berencana merilisnya untuk konsumen dan aplikasi ini benar-benar hanya dimaksudkan untuk menguji fitur-fitur yang dikembangkan oleh tim Siri.

Veritas dikatakan mirip dengan ChatGPT karena penggunanya dapat terlibat dalam percakapan dengan model LLM Apple dan perangkat lunak ini juga menyimpan obrolan sebelumnya.