menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Komputer » Apple Beri Sinyal Akan Rilis MacBook Dengan Chip M5, Luar Biasa

Apple Beri Sinyal Akan Rilis MacBook Dengan Chip M5, Luar Biasa

Apple Beri Sinyal Akan Rilis MacBook Dengan Chip M5, Luar Biasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Apple memberikan sinyal untuk meluncurkan MacBook terbaru dalam waktu dekat. ilustrasi, Foto: Apple

jpnn.com - Produsen teknologi asal Amerika Serikat, Apple memberikan sinyal untuk meluncurkan MacBook terbaru dalam waktu dekat.

Perangkat barunya itu diklaim lebih tangguh karena disokong prosesor chip M5.

Kehadiran MacBook baru itu terungkap oleh SVP Pemasaran Global Apple Greg Joswiak dalam unggahan di platform X (dulu Twitter).

Baca Juga:

"Mmmmm... sesuatu yang luar biasa akan datang," kata Greg lewat akun X-nya @gregjoz dikutip, Rabu.

Unggahan itu juga menampilkan sebuah video pendek, menampilkan kata-kata "segera hadir" dan siluet laptop Apple.

Ada juga deskripsi tulisan yang menampilkan kata "Mmmmm", seolah mengisyaratkan bahwa chip dari laptop tersebut ada chip M5.

Baca Juga:

Unggahan yang seolah kode ini sejalan dengan informasi sebelumnya yang disampaikan oleh Mark Gurman dari Bloomberg dalam buletinnya yang bernama Power On.

Pada Minggu (12/10), lewat buletin tersebut Mark Gurman mengatakan Apple kemungkinan akan meluncurkan tiga produk baru di pekan ini.

Apple memberikan sinyal untuk meluncurkan MacBook terbaru dalam waktu dekat. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI