Apple Kasih Kode! MacBook dengan Chip M5 Siap Bikin Geger

jpnn.com - Apple tampaknya sedang menggoda para penggemarnya. Sebuah unggahan dari Greg Joswiak, Senior Vice President Global Marketing Apple, membuat publik teknologi heboh.

Dia menulis dalam akun X miliknya, setelah ia menulis, “Mmmmm... sesuatu yang luar biasa akan datang.”

Unggahan itu disertai video pendek dengan tulisan “coming soon” serta siluet laptop Apple — tanpa detail apa pun.

Namun, kata “Mmmmm” itu langsung jadi bahan spekulasi netizen.

Banyak yang menduga huruf “M” berulang itu adalah kode untuk chip Apple M5 yang disebut-sebut akan menjadi otak generasi terbaru MacBook.

Kode misterius Greg juga sejalan dengan laporan Mark Gurman dari Bloomberg lewat buletin Power On.

Baca Juga: Apple Garap Aplikasi Mirip ChatGPT untuk iPhone

Dalam laporannya, Gurman menyebut Apple tengah bersiap meluncurkan tiga produk baru: iPad Pro, Vision Pro, dan MacBook Pro 14 inci versi dasar.

Menariknya, Apple dikabarkan tidak akan menggelar acara besar seperti biasanya.