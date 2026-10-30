Apple Merilis MacBook Pro Pertama dengan Layar Sentuh, Tersedia 2 Pilihan

jpnn.com, JAKARTA - Apple kembali menambah jajaran produk barunya dengan memperkenalkan MacBook Pro.

Berbeda dari pendahulunya, laptop baru tersebut hadir dengan layar sentuh atau touchscreen dan menjadi produk Apple pertama.

Laptop ini dibekali dengan panel layar PROLED XDR yang digadang-gadang menjadi layar laptop terbaik di dunia oleh Apple.

Selain layar, laptop itu dibekali chip M5 Pro dan M5 Max.

"PROLED XDR adalah layar laptop terbaik di dunia. Layar ini memadukan teknologi OLED tandem tercanggih dengan algoritma di mesin layar kami untuk menghadirkan kualitas visual yang telah lama dinantikan oleh para profesional," ujar Chief Hardware Officer Apple Johny Srouji dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Laptop ini tersedia dalam dua pilihan ukuran 14 inci dan 16 inci serta dua pilihan warna Space Black dan Silver.

Srouji menjelaskan integrasi antara layar sentuh, chip M5, dan sistem operasi macOS 27 Golden Gate menciptakan cara baru bagi para profesional untuk berinteraksi dengan konten mereka secara langsung, membawa alur kerja (workflow) ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya.

Inovasi Layar dan Sentuhan Perdana Layar PROLED XDR pada MacBook Pro mengadopsi teknologi OLED tandem yang mampu menghadirkan kecerahan puncak hingga 2.000 nit dan rasio kontras 10.000.000:1.