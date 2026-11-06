Apple Music Menyiapkan Fitur Selfie Sing, Berkaraoke Jadi Lebih Leluasa

jpnn.com, JAKARTA - Menyanyi sendirian di kamar sambil memegang mikrofon imajiner kini bisa diabadikan lebih mudah.

Apple Music dikabarkan tengah menyiapkan fitur baru bernama Selfie Sing.

Fitur itu memungkinkan pengguna merekam video diri sendiri saat berkaraoke tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain.

Kehadiran fitur menjadi pengembangan dari fitur Sing yang dirilis pada 2022 lalu.

Bedanya, kali ini Apple memanfaatkan kamera ponsel agar pengguna bisa bernyanyi mengikuti lirik real-time di layar, sekaligus mengabadikan ekspresi dan gaya mereka saat melantunkan lagu favorit.

Menariknya, Selfie Sing tidak membuka seluruh katalog lagu Apple Music, melainkan menyediakan daftar putar khusus.

Apple memfokuskan pilihan pada tembang-tembang hits yang familiar di telinga—tipe lagu yang refleks membuat siapa saja ikut bernyanyi saat mendengarnya.

Beberapa judul legendaris yang sudah dipastikan masuk dalam daftar antara lain "Since U Been Gone" dari Kelly Clarkson, "What Makes You Beautiful" milik One Direction, "Like a Virgin" karya Madonna, "Baby One More Time" dari Britney Spears, hingga lagu klasik "9 to 5" milik Dolly Parton.