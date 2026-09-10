Apple Resmi Rilis iPhone 18 Pro Series, Kamera Makin Canggih, Sebegini Harganya

jpnn.com - Apple akhirnya merilis iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max kepada publik pada Kamis (10/9).

Generasi baru dari iPhone 17 itu hadir dengan membawa peningkatan signifikan terutama pada teknologi kamera dan efisiensi baterai.

Wakil Direktur Pemasaran Global Senior Apple Greg Joswiak mengungkapkan kehadiran produk baru menonjolkan kamera utama dengan aperture variabel pertama di iPhone.

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"Ini adalah jajaran Pro terbaik yang pernah kami buat, dengan kemajuan pada kamera, performa, dan baterai. Kami tidak hanya membuat peningkatan bertahap pada area ini — kami mengambil langkah maju yang besar,” ujar Greg Joswiak dalam keterangan di situs resmi mereka, Kamis.

Secara spesifikasi, iPhone 18 Pro maupun 18 Pro Max dibekali dengan panel layar Super Retina XDR yang dipadukan dengan desain Dynamic Island lebih ringkas.

Dynamic Island terbaru ini kini sanggup menampilkan hingga tiga Live Activities secara bersamaan tanpa mengganggu fungsi keamanan Face ID.

iPhone 18 Pro hadir lebih ringkas dengan layar 6,3 inci sedangkan iPhone 18 Pro Max sebesar 6,9 inci.

Soal kamera, kedua perangkat itu dibekali teknologi yang sama pada sistem kamera.