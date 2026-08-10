Apple Siapkan 3 Produk Baru, Salah Satunya Ponsel Lipat

jpnn.com - Apple tengah mempersiapkan sejumlah perangkat barunya untuk mulai dirilis kepada publik pada akhir tahun ini.

Ada tiga produk Apple menggunakan embel-embel 'Ultra' terbaru, yakni iPhone Ultra, AirPods Ultra, dan MacBook Ultra.

Dilansir dari laporan Macrumors pada Jumat (7/8) waktu setempat, produk yang disebut paling banyak dinantikan adalah iPhone Ultra.

Baca Juga: Siri Kini Bisa Diakses di iPhone

Smartphone itu yang disebut-sebut merupakan iPhone lipat pertama Apple.

Ponsel tersebut diperkirakan memiliki layar utama berukuran 7,7 inci dan layar bagian luar 5,3 inci.

iPhone Ultra juga membawa dua kamera belakang dan satu kamera depan.

Berbeda dari iPhone saat ini, ponsel tersebut disebut akan menggunakan tombol daya dengan sensor Touch ID sebagai pengganti sistem pengenalan wajah Face ID.

Layar utama berukuran besar diperkirakan menjadi salah satu keunggulannya karena dapat mendukung aktivitas seperti menonton video dan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan.