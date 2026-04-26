menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Apple Siapkan iPhone Terbaru, Bakal Tampil Beda

Apple Siapkan iPhone Terbaru, Bakal Tampil Beda

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Apple tengah merancang iPhone untuk merayakan dua dekade di industri telekomunikasi. Foto ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Raksasa teknogi asal Amerika Serikat, Apple tengah merancang perangkat istimewa untuk merayakan dua dekade iPhone di industri telekomunikasi.

iPhone edisi spesial itu akan tampil berbeda dari model sebelumnya karena menghadirkan layar melengkung pada keempat sisinya.

Dilaporkan GSM Arena, Sabtu, kehadiran iPhone terbaru itu terkuak dari pembocor teknologi Digital Chat Station (DCS).

Baca Juga:

Dia mengatakan langkah ini adalah sesuatu yang spesial yang sedang disiapkan oleh Apple.

DCS menyebutkan Apple bahkan bekerja sama dengan Samsung dalam mengembangkan layar iPhone edisi 20 tahun itu.

Panel tersebut dikatakan tidak akan memiliki polarizer untuk mengontrol cahaya yang dipantulkan layar.

Baca Juga:

Perusahaan bermarkas di Cupertino, Amerika Serikat, itu menyebut bakal menghadirkan layar melengkung itu dengan radius yang disesuaikan.

Hampir dua dekade Apple mempertahankan layar datar untuk ponsel pintarnya dan bahkan membuat ponsel-ponsel Android melakukan hal serupa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

