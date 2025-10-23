Apple Siapkan iPhone Terbaru untuk Peringati 2 Dekade, Ini Bocorannya
jpnn.com - Perusahaan teknologi multinasional, Apple dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk merayakan HUT ke-20 iPhone pada 2027 mendatang.
Konon, kejutan itu akan datang dari kehadiran iPhone 20 pada saat perayaan tersebut.
Rumor kehadiran perangkat itu terkuak dari seorang peneliti senior dari Omdia, Heo Moo-yeol. Dia mengatakan Apple melewatkan satu angka dan langsung meluncurkan seri iPhone 20. Jika dirunut, Apple seharusnya menghadirkan iPhone 19.
Langkah tersebut akan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Apple pada 2017 lalu, ketika perusahaan langsung merilis seri iPhone X setelah mengeluarkan seri iPhone 8.
Seri iPhone X, yang dirilis bertepatan dengan perayaan sepuluh tahun iPhone, menandai perubahan besar dalam desain produk tersebut.
Seri iPhone 20 juga diperkirakan menghadirkan perubahan besar semacam itu.
Laporan sebelumnya mengemukakan desain baru iPhone dengan panel layar tanpa bezel yang dikombinasikan dengan garis, yang bakal membuat perangkat terlihat seperti sepotong kaca ketika dilihat dari depan.
Apple dikabarkan tidak akan merilis model iPhone 18 standar pada 2026. Perusahaan diwartakan bakal menawarkan model Air dan Pro di samping iPhone Fold yang telah lama dinantikan oleh penggemar produk.
Perusahaan teknologi multinasional, Apple dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk merayakan HUT ke-20.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Permintaan iPhone Air Kurang Moncer, Apple Pangkas Produksi
- iPhone 17 Akhirnya Meluncur di Indonesia, Jangan Kaget Lihat Harganya
- Apple Beri Sinyal Akan Rilis MacBook Dengan Chip M5, Luar Biasa
- Apple Kasih Kode! MacBook dengan Chip M5 Siap Bikin Geger
- Pre-Order iPhone 17 Series di Shopee, Ada Promo Cashback & Exclusive Gift Box!
- Gelar Gathering Management 2025, Worcas Group Tebar 100 iPhone untuk Karyawan