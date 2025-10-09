menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Apple Siapkan Warna Baru untuk iPhone 18 Pro, Ini Bocorannya

Apple Siapkan Warna Baru untuk iPhone 18 Pro, Ini Bocorannya

Apple Siapkan Warna Baru untuk iPhone 18 Pro, Ini Bocorannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
iPhone 18 Pro akan ditawarkan dalam pilihan warna baru bernuansa merah pekat bernama Cherry. Ilustrasi. Foto: Digimap

jpnn.com - Apple dikabarkan tengah mempersiapkan iPhone 18 Pro untuk diperkenalkan kepada publik.

Namun, menjelang debutnya sejumlah bocoran mengenai generasi penerus iPhone 17 itu terus bermunculan.

Kekinian, iPhone 18 Pro akan ditawarkan dalam pilihan warna baru bernuansa merah pekat bernama Cherry.

Baca Juga:

Warna itu dikatakan menggantikan warna Cosmic Orange yang populer pada iPhone 17.

Dilansir dari GSM Arena pada Jumat (29/5) waktu setempat, informasi tersebut kembali menguat setelah pembocor teknologi Sonny Dickson membagikan gambar unit tiruan iPhone 18 Pro yang memperlihatkan beberapa opsi warna yang kemungkinan akan tersedia saat peluncuran.

Berdasarkan gambar yang beredar, warna merah "Cherry" diperkirakan menjadi warna andalan untuk lini iPhone 18 Pro.

Baca Juga:

Warna tersebut mempunyai nuansa lebih pekat dibandingkan opsi warna yang pernah digunakan Apple sebelumnya.

Selain warna merah, iPhone 18 Pro juga dikabarkan akan tersedia dalam pilihan warna biru muda, abu-abu gelap atau hitam, serta warna perak yang serupa dengan seri iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro akan ditawarkan dalam pilihan warna baru bernuansa merah pekat bernama Cherry.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI