Apple Siapkan Warna Baru untuk iPhone 18 Pro, Ini Bocorannya

jpnn.com - Apple dikabarkan tengah mempersiapkan iPhone 18 Pro untuk diperkenalkan kepada publik.

Namun, menjelang debutnya sejumlah bocoran mengenai generasi penerus iPhone 17 itu terus bermunculan.

Kekinian, iPhone 18 Pro akan ditawarkan dalam pilihan warna baru bernuansa merah pekat bernama Cherry.

Warna itu dikatakan menggantikan warna Cosmic Orange yang populer pada iPhone 17.

Dilansir dari GSM Arena pada Jumat (29/5) waktu setempat, informasi tersebut kembali menguat setelah pembocor teknologi Sonny Dickson membagikan gambar unit tiruan iPhone 18 Pro yang memperlihatkan beberapa opsi warna yang kemungkinan akan tersedia saat peluncuran.

Berdasarkan gambar yang beredar, warna merah "Cherry" diperkirakan menjadi warna andalan untuk lini iPhone 18 Pro.

Warna tersebut mempunyai nuansa lebih pekat dibandingkan opsi warna yang pernah digunakan Apple sebelumnya.

Selain warna merah, iPhone 18 Pro juga dikabarkan akan tersedia dalam pilihan warna biru muda, abu-abu gelap atau hitam, serta warna perak yang serupa dengan seri iPhone 17 Pro.