APQ Awards 2026: Inovasi Perwira Pertamina Bawa Dampak Nyata, Hemat Biaya Puluhan Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan ide brilian kembali lahir dari tangan para pekerja PT Pertamina (Persero).
Mulai dari mengolah minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat masa depan, hingga meracik limbah makanan menjadi pelindung alat bor yang mampu menghemat biaya operasi hingga miliar rupiah.
Deretan terobosan nyata inilah yang menjadi sorotan utama dalam puncak Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2026 ke-16, yang digelar di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, Senin (15/6).
Tahun ini, ajang adu gagasan tersebut mengusung tema 'Elevating Talent, Accelerating Innovation, and Delivering Enterprise Value', yang diikuti 915 perwira Pertamina yang tergabung dalam 120 gugus (kelompok) inovasi.
Salah satu bintang pada ajang tahun ini adalah inovasi dari Pertamina Patra Niaga Kilang Cilacap.
Menjawab tantangan transisi energi global, tim ini sukses mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF)—bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat terbang— yang diolah dari minyak jelantah.
Ratusan inovasi perwira Pertamina yang lahir di APQ Awards 2026 memberikan dampak signifikan yang jauh melebihi sekadar efisiensi proses kerja
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