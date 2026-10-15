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Apresiasi Dedikasi, Lalamove Wujudkan Impian Mitra Driver Berangkat Umrah

Apresiasi Dedikasi, Lalamove Wujudkan Impian Mitra Driver Berangkat Umrah
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Untuk pertama kalinya, Lalamove memberikan hadiah perjalanan umrah kepada enam mitra driver sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam melayani pelanggan. Foto: Dok. Lalamove

jpnn.com, JAKARTA - Lalamove, platform pengiriman dan pengantaran on-demand, untuk pertama kalinya menghadirkan hadiah perjalanan umrah bagi mitra driver.

Hadiah tersebut bentuk apresiasi atas dedikasi mitra driver dalam menjalankan aktivitas pengiriman. Inisiatif ini juga menjadi kesempatan bagi mitra untuk mewujudkan aspirasi spiritual yang bermakna.

Program yang berlangsung pada Februari hingga Juni 2026 itu menggunakan penyelesaian misi order yang dibagi dalam dua fase, sebagai dasar penilaian bagi mitra driver. Target pencapaian disesuaikan dengan kategori armada yang digunakan, sehingga penilaian mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenis kendaraan.

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Melalui mekanisme ini, Lalamove memberikan penghargaan kepada mitra yang menunjukkan konsistensi dalam mengambil dan menyelesaikan pesanan.

Selain hadiah utama perjalanan umrah bagi pemenang Muslim, program ini juga menyediakan hadiah liburan ke luar negeri bagi pemenang non-Muslim. Secara keseluruhan, enam mitra driver dan tiga pengguna Lalamove terpilih sebagai pemenang. Hadiah lainnya mencakup emas, perangkat elektronik, voucher belanja, serta perlengkapan berkendara.

Andito B. Prakoso, Managing Director Lalamove Indonesia mengatakan pihaknya percaya bahwa apresiasi terhadap mitra driver perlu diwujudkan melalui inisiatif yang memberikan nilai nyata bagi mereka.

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"Untuk pertama kalinya, kami menghadirkan hadiah perjalanan umrah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mitra dalam menjalankan layanan pengiriman. Kami berharap kesempatan ini dapat membantu mitra mewujudkan aspirasi personal yang bermakna," ungkap Andito dalam keterangan resmi.

Pemberian hadiah umrah melengkapi berbagai inisiatif Lalamove dalam mendukung mitra driver. Pada Ramadan 2026, perusahaan turut menghadirkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta Bonus Hari Raya (BHR).

Lalamove, platform pengiriman dan pengantaran on-demand, untuk pertama kalinya menghadirkan hadiah perjalanan umrah bagi mitra driver.

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