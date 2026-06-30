Apresiasi Elektrifikasi Angkutan Umum Online, AHY: Pengemudi Adalah Tulang Punggung

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengucapkan terima kasih kepada para mitra pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online (taksol) yang turut menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Pertemuan ini selamanya akan saya ingat di tengah para pejuang nafkah, pejuang keluarga, dan penggerak ekonomi kita. Ini luar biasa karena bapak dan ibu semua adalah tulang punggung. Setiap keringat yang diteteskan Insya Allah jadi pahala," ujar AHY dalam Peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia, di Sasono Adiguno, Taman Mini Indonesia Indah, Senin (29/6).

Ratusan pengemudi ojol dan taksol yang hadir dalam acara tersebut langsung menyambut meriah apresasi AHY ini.

Selain pada para mitra driver, AHY juga mengucapkan terima kasih pada para pengusaha dan investor industri angkutan umum online.

"Terima kasih industri ojol secara keseluruhan yang menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan baik, memperlancar mobilitas sehingga tidak semua harus naik kendaraan pribadi dan mempercepat gerakan manusia barang maupun jasa dari satu lokasi ke lokasi lain," tambahnya.

Dalam acara tersebut, AHY mengapresiasi inisiatif pengusaha angkutan umum online untuk melakukan elektrifikasi armadanya.

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"Tahun lalu itu 14.000 kendaraan listrik Juni tahun ini 28.000 Dan mudah-mudahan akhir tahun bisa tembus sampai dengan 42.000 Kita dukung penuh upaya Grab Indonesia ini," kata AHY disambut tepuk tangan hadirin.

Terkait peran pemerintah, AHY mengatakan bahwa kini tengah fokus pada pembangunan ekosistem, termasuk memastikan agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu juga terus berpihak.