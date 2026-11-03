Apresiasi Gus Salam soal Ketegasan Kapolri dalam Insiden di Sukoharjo

jpnn.com - SUKOHARJO - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merespons kegelisahan sejumlah ulama terkait insiden penggerebekan aparat kepolisian gabungan di pesantren/rumah tahfidz Hamalatul Qur’an, Mojolaban Sukoharjo (29/10).

Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif, Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menilai Jenderal Suyudi sudah bergerak cepat.

"Setahu kami, saat ini sudah ditangani oleh Divisi Propam Mabes Polri untuk pendalaman dugaan pelanggaran etik dan prosedur hukum acara pidana. Kami tunggu hasilnya," ujar Gus Salam.

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"Tetap saja perlu dijelaskan secara transparan resume hasil pemeriksaan setelah gelar perkara dugaan pelanggaran. Hal ini penting karena peristiwa itu sudah menjadi perhatian publik, apalagi terkait pesantren,” imbuhnya.

Gus Salam yang juga Ketua Yayasan GPSI itu menilai keputusan Kapolri memindahkan empat pejabat dan personel di jajaran Polres Sukoharjo merupakan ketegasan agar jajaran Polri patuh kode etik jabatan dan prosedur hukum acara. Sekaligus menjadi pembelajaran berharga supaya pelanggaran tidak terulang.

"Polisi itu citranya di mata masyarakat merupakan kepanjangan tangan pemerintahan atau negara. Dipahami masyarakat sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung yang melayani masyarakat. Bila terlihat baik, pemerintah dan negara dinilai baik. Sebaliknya, publik juga menilai sebaliknya," kata Gus Salam.

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Menurutnya, penggerebekan Rumah Tahfidz Hamalatul Qur’an oleh aparat kepolisian sebagai pengembangan penanganan dugaan pidana pembakaran warung mi babi, tidak sekadar penegakan hukum, tetapi juga problem sosial yang menghendaki pendekatan khusus dalam menyelesaikannya.

“Penegakan hukum harus tetap dilakukan. Namun, pendekatan dengan mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan, kebersamaan dan saling menghargai atas segala perbedaan di tengah kehidupan sosial juga penting dijalankan,” ujar Gus Salam.