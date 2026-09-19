Apresiasi IDW 2026 di PIK2, Pemerintah Italia Cermati Potensi Desainer Muda Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Design Week (IDW) 2026 yang sedang berlangsung di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dinilai menjadi ruang penting untuk memperkuat hubungan desain antara Indonesia dan Italia.

Kali ini, festival tahunan terbesar untuk desain dan industri kreatif di Indonesia itu menghadirkan SaloneSatellite Permanent Collection atau koleksi permanen berisi karya dan purwarupa desain terpilih Salone del Mobile.Milano.

Menurut Direktur Institut Kebudayaan Italia di Jakarta Mr. Michele Cavallaro, kehadiran SaloneSatellite di IDW 2026 merupakan hasil kolaborasi yang tidak hanya berfungsi sebagai ajang memperkenalkan desain Italia kepada publik Indonesia, tetapi juga bisa membuka hubungan yang lebih luas antara komunitas kreatif kedua negara.

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“Bagi kami, membawa SaloneSatellite ke Jakarta bukan hanya untuk mempresentasikan desain Italia. Ini juga tentang menciptakan hubungan antara Italia dan Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Pimpinan lembaga organisasi nirlaba resmi milik Pemerintah Italia itu itu menambahkan hubungan tersebut menjadi penting bagi komunitas kreatif di negaranya dan di Indonesia.

“Terutama antara generasi baru desainer,” imbuhnya.



CEO Indonesia Design District (IDD) PIK2 Ipeng Widjojo dan Direktur Institut Kebudayaan Italia di Jakarta Mr. Michele Cavallaro (berdiri di tengah) di sela-sela Indonesia Design Week (IDW) 2026. Foto: dokumentasi IDD PIK2

Cavallaro mengatakan dukungan terhadap IDW 2026 dan SaloneSatellite Permanent Collection menjadi bagian dari semangat Italian Design Day. Program tersebut telah digelar sejak 2017 melalui jaringan diplomatik dan kebudayaan Italia di berbagai negara.