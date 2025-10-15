Apresiasi Insan Kreatif di Balik Layar, AMI Awards 2025 Hadirkan Kategori Baru

jpnn.com, JAKARTA - Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-28 tahun 2025 kembali menegaskan komitmennya dalam mengapresiasi pekerja kreatif di balik layar industri musik.

Tahun ini, AMI menghadirkan lima kategori khusus, termasuk penambahan kategori baru, salah satunya Aransemen Vokal Terbaik.

Selain Aransemen Vokal Terbaik, ada pula kategori yang mencakup Tim Produksi Suara Terbaik, Desain Grafis Album Terbaik, Video Musik Terbaik, dan Produser Rekaman Terbaik.

Kategori Tim Produksi Suara dan Desain Grafis Album telah menjadi bagian dari AMI Awards sejak tahun 1997.

Kehadiran kategori tersebut menunjukkan konsistensi penghargaan ini terhadap aspek teknis dan visual.

Di sisi lain, kategori Video Musik Terbaik, yang pertama kali hadir pada 2003, kembali diaktifkan secara rutin sejak tahun 2021.

Sementara itu, kategori Aransemen Vokal Terbaik diketahui sebagai kategori baru yang ditambahkan pada tahun 2025.

Kategori ini menjadi bentuk apresiasi terhadap peran penting penata vokal dalam menghadirkan kualitas vokal terbaik pada sebuah karya.