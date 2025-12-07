Apresiasi ISS 2025, Menpar Bersinergi dengan Kemenpora Jadikan Sport Tourism Kekuatan Global Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, ingin perkuat sinergi dengan Kemenpora guna menjadikan olahraga pariwisata sebagai kekuatan global untuk Indonesia di masa depan.

Hal itu, Menpar Widiyanti sampaikan saat menjadi narasumber talkshow di Indonesia Sports Summit 2025 pada hari kedua penyelenggaraan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (7/12).

"Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Menpora Erick Thohir yang telah menginisiasi Indonesia Sports Summit 2025. Langkah bersama sinergi dengan Kemenpar menjadikan olahraga pariwisata kekuatan global Indonesia selanjutnya," katanya.

Baca Juga: Malang Century Journey 2025 Sukses Jadi Magnet Sport Tourism

Pariwisata lanjutnya, masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang mencatatkan kenaikan positif di setiap tahunnya untuk wisatawan dalam dan luar negeri.

"Dalam ekosistem pariwisata terdapat banyak segmen yang dapat dikembangkan salah satunya sport tourism. Olahraga terbukti menjadi magnet pariwisata yang sangat efektif. Sport tourism menyumbang 10 persen dari total belanja wisata global dan akan tumbuh pesat hingga 17 persen lebih hingga 2030. Indonesia harus gerak cepat dan strategis memanfaatkan potensi sport tourism yang tersedia," ujarnya.

Pengembangan sport tourism, lanjutnya, Indonesia tidak kalah dengan negara lainnya, Indonesia telah punya modal besar dimana telah memiliki banyak fasilitas olahraga ikonik yang tersebar dipelosok negeri.

Baca Juga: Kemenpora Dorong Sport Tourism dan Sport Industry Jadi Penggerak Ekonomi Tanah Air

"Tantangannya adalah mengemasnya menjadi daya tarik wisata berkualitas sepanjang tahun. Dari banyak cabor, sepak bola adalah yang paling potensial, tentu Pak Erick paham sekali akan hal ini. Di Indonesia melalui Stadion GBLA Bandung sedang dikembangkan menjadi destinasi sport tourism kelas dunia," paparnya lagi.

Indonesia memiliki peluang besar menjadikan sport tourism sebagai mesin ekonomi baru. Untuk mewujudkan potensi ini, Menpar mengajak pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menyusun roadmaps sport tourism dan pembangunan destinasi yang terintegrasi federasi dan klub olahraga.