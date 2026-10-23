Apresiasi Kapolda Jateng Temui Demonstran, Sahroni: Polisi Bersama Masyarakat Tak Hanya Slogan

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun memberikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Roy Hardi Siahaan yang turun langsung tanpa pengawalan menemui mahasiswa demonstran di Bundaran Air Mancur, Jalan Pahlawan.

Diketahui bahwa aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Semarang Raya pada Kamis (22/10/2026), terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Irjen Roy Hardi Siahaan saat itu menemui massa dan mengajak mahasiswa menjaga ketertiban serta menegaskan komitmen Polri menghormati hak menyampaikan pendapat dengan pendekatan humanis dan persuasif.

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Menurut Sahroni, Polri harus menjadi garda terdepan yang menjamin kebebasan berpendapat, sesuai slogan "Polisi Bersama Masyarakat".

"Saya mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan Kapolda Jateng kepada massa aksi. Ini wujud nyata slogan pak Kapolri, yaitu polisi bersama masyarakat," kata Sahroni di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Sahroni pun terkesan lantaran Irjen Roy menemui massa tanpa pengawalan, tanpa suara tinggi, dan betul-betul hanya memberikan pengarahan agar massa aksi berunjuk rasa secara damai.

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"Beginilah seharusnya, polisi harus menjadi garda terdepan penjamin kebebasan berpendapat. Karena kalau pendekatannya baik, massa aksi juga pasti tertib dan damai. Semua orang berhak menyuarakan pendapat, dan itu dijamin oleh UU," tutur Sahroni.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga berharap semua daerah menerapkan pendekatan yang sama kepada massa aksi di wilayahnya masing-masing.