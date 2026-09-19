Apresiasi Karyawan Berprestasi, JNE Berangkatkan 100 Orang ke Tanah Suci

jpnn.com, BEKASI - Perusahaan ekspedisi, JNE memberangkatkan 100 karyawan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi karyawan ke perusahaan.

Para karyawan akan berangkat dalam dua kelompok, yakni 22 September 2026 menggunakan Qatar Airways dan 12 Oktober 2026 menggunakan Emirates.

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Human Capital Development Division Head JNE Vikri Al Haqq mengatakan perjalanan ke Tanah Suci sebagai momentum bagi karyawan untuk meningkatkan rasa syukur dan kualitas spiritual.

Program tersebut dijalankan atas arahan Presiden Direktur JNE H. M. Feriadi sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang telah memberikan kontribusi terbaik.

Menjelang keberangkatan para karyawan melakukan manasik umrah bersama PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi.

Para peserta mendapat pembekalan mengenai rangkaian ibadah umrah, mulai dari ihram dan miqat, tawaf, sa’i hingga tahallul.

Mereka juga dibekali kesiapan fisik dan mental serta tata kelola perjalanan rombongan selama di Makkah dan Madinah.