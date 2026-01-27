Apresiasi Kejagung Rampas Harta Koruptor, Buya Anwar: Kerugian Negara Sangat Besar
jpnn.com, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat tinggi, sehingga perampasan harta koruptor langkah yang tepat.
Hal ini disampaikan tokoh yang disapa Buya Anwar ini, menanggapi gencarnya Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengejar pengembalian kerugian negara dari tangan koruptor.
“Kita mengapresiasi Kejagung, tapi memang uang negara yang dikorupsi masih jauh (belum banyak yang bisa dirampas),” kata Buya Anwar.
Dijelaskan Buya Anwar, orang tua Presiden Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo memprediksi kebocoran mencapai 30 persen dari APBN.
“Pak Mahmud MD menyebut korupsi saat ini lebih dahsyat dari masa Orde Baru,” ungkap Wakil Ketua Umum MUI ini.
Presiden Prabowo, menurut Buya Anwar, sebenarnya juga menginginkan harta para koruptor dikembalikan ke negara.
“Prabowo sadar betul, uang-uang korupsi itu bisa diambil (negara). Sampai Prabowo bilang wahai para koruptor silakan kalian kembalikan, kalau perlu kalian datang diam-diam tapi kalian kembalikan,” paparnya.
Buya Anwar melihat Presiden Prabowo serius dalam melakukan pemberantasan korupsi di negara ini.
