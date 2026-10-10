Apresiasi Kejagung Sikat Oknum Kajari Nakal, Sahroni: Inisiatif Bagus, Jangan Tunggu Viral

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi ketegasan Kejaksaan Agung (Kejagung) menindak oknum jaksa nakal di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sebelumnya, Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Kejati Sultra menangkap Kajari Konawe Fachrizal terkait kasus dugaan penyelewengan jabatan.

Kepala Kejati Sultra Sugeng Riyanta, Selasa (6/10), menyebut Kajari Konawe ditangkap setelah ada laporan masyarakat terkait dugaan kuat praktik penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi serta pelanggaran disiplin dan kode etik jaksa.

Setelah diamankan, Kajari Konawe dibawa ke Jakarta dan menjalani pemeriksaan di Kejagung.

Ahmad Sahroni mengapresiasi ketegasan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan internal dan menindak oknum jaksa yang diduga menyalahgunakan jabatan.

“Komisi III mengapresiasi pengawasan internal Kejaksaan yang tegas seperti ini. Memang harus begini, kalau ada oknum jaksa yang diduga menyalahgunakan jabatan, tindak tegas," kata Sahroni, Sabtu (10/10/2026).

Menurutnya, langkah ini inisiatif yang bagus. Sebab, kejaksaan tidak perlu menunggu laporan masyarakat, apalagi kejahatannya viral dulu baru ada tindakan.

"Pengawasan internal harus lebih responsif, peka, dan berani menindak sejak dini, supaya pelanggaran bisa dicegah sebelum semakin parah. Jajaran Kejaksaan harus bersih dari Sabang sampai Merauke,” ujar Sahroni.