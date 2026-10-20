Apresiasi Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, PB SEMMI Tekankan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengapresiasi capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari investasi, ketahanan pangan, hingga program pelayanan sosial.

Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menilai sejumlah kebijakan pemerintah menunjukkan upaya memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Menurut dia, capaian tersebut perlu diikuti dengan pemerataan manfaat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.

"Investasi ini patut diapresiasi karena berpotensi membuka lapangan kerja dan memperkuat industri nasional. Namun, manfaatnya harus dirasakan secara merata,” kata Achmad Donny dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Dia menyoroti realisasi investasi nasional yang mencapai Rp 3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang hingga triwulan III 2026, berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan pemerintah.

Di sektor pangan, produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton. Angka tersebut melampaui perkiraan kebutuhan konsumsi sebesar 31,19 juta ton.

Indonesia juga tidak mengimpor beras untuk konsumsi sepanjang 2025.

Achmad Donny menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.