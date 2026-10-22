Apresiasi Kinerja Jampidsus Kuntadi, Prof Hibnu Nugroho: Negara Hadir Lawan Korporasi Jahat

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Kuntadi yang menetapkan dua korporasi sebagai tersangka korupsi mendapat apresiasi dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho.

Kejagung telah menetapkan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing periode 2008-2025 yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.

Baru-baru ini Kejagung juga telah menetapkan tersangka baru dan menangkap AL selaku Direktur merangkap Corporate Secretary PT TPL.

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Sementara itu PT CNI dijerat pasal pidana korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017-2020 yang merugikan negara Rp401 miliar. Dalam kasus ini Kejagung juga menetapkan DS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI sebagai tersangka setelah sebelumnya 4 orang yakni mantan pejabat Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Sulawesi Tenggara serta pihak Sucofindo lebih dulu dijadikan tersangka.

Prof Hibnu menilai kepemimpinan Jampidsus di tangan Kuntadi cukup baik karena ini terjemahan visi misi Presiden Prabowo dalam Asta Cita Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejagung ini dalam rangka untuk mengembalikan aset negara dan mengganti kerugian negara yang ditimbulkan kasus korupsi.

"Saya kira ini mendapat dukungan yang luar biasa. Sehingga Kejaksaan tidak mencari orang (tersangka) tapi bagaimana aset-aset negara, aset-aset korporasi kembali kepada negara untuk kepentingan rakyat," ujar Hibnu saat dihubungi, Kamis (22/10).

Ia juga memuji kerja sistematis tim Jampidsus yang tak hanya berani menetapkan dua perusahaan tersebut sebagai tersangka korporasi. Lebih dari itu juga menunjukkan cara kerja yang metodis dan terstruktur dengan berbasis alat bukti yang kuat.

"Saya apresiasi kerja Jampidsus di bawah kepemimpinan Kuntadi. Dalam sebulan, dua korporasi dijerat tindak pidana korupsi, ini tidak main-main karena butuh kerja keras dan ketelitian dalam memproses itu," kata Hibnu.