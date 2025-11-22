Apresiasi Kinerja Polri Terbaik Ketiga Dunia, Boni Hargens Bangga dan Beberkan PR ke Depan

jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengapresiasi prestasi membanggakan dari kinerja Polri yang menempati urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023.

Boni Hargens mengatakan WISPI menggunakan metodologi komprehensif yang mencakup berbagai aspek kinerja kepolisian, mulai dari kapasitas institusional hingga hasil konkret di lapangan.

"Indeks global yang menilai efektivitas institusi kepolisian di seluruh dunia ini menempatkan Polri pada posisi yang membanggakan, menunjukkan komitmen nyata terhadap profesionalisme dan keunggulan operasional,” ujar Hargens dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

WISPI 2023 menilai kinerja polisi dari 125 negara dengan menggunakan 12 indikator komprehensif yang terbagi dalam empat domain utama, yakni kapasitas, proses, legitimasi, dan hasil.

Dari penilaian tersebut, Polri berada di urutan ketiga terbaik, naik signifikan, 21 peringkat dari posisi sebelumnya.

Pencapaian paling menonjol adalah perolehan skor 0,920 pada domain hasil, yang menempatkan Polri di posisi ketiga tertinggi secara global.

Prestasi ini hanya diungguli oleh Denmark dengan skor 0,960 dan Finlandia dengan skor 0,940.

“Skor tinggi pada domain hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa gangguan keamanan di Indonesia tergolong dalam kategori risiko rendah dan bukan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pencegahan dan penanganan kejahatan yang diterapkan Polri," ujar Hargens.