Apresiasi Komisi III DPR, Masmindo Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla Secara Berkeadilan

jpnn.com - PT Masmindo Dwi Area (Masmindo) mengapresiasi Komisi III DPR RI, Pemerintah Kabupaten Luwu, Kedatuan Luwu, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), serta masyarakat yang telah berperan dalam mendorong penyelesaian persoalan lahan Rante Balla.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait lahan Rante Balla, di Komisi III DPR RI di Jakarta pada Rabu (11/11/2026) lalu.

Dalam forum itu diperoleh sejumlah rekomendasi, antara lain memastikan investasi berjalan dengan baik, menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi Masmindo, serta mendorong penyelesaian persoalan lahan Rante Balla secara objektif dan berkeadilan

Direktur Masmindo Erlangga Gaffar menyampaikan terima kasih atas perhatian dan peran berbagai pihak dalam mendorong penyelesaian yang adil serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi III DPR RI, Pemerintah Kabupaten Luwu, Kedatuan Luwu, Polda Sulsel, DPRD Luwu, dan Polres Luwu dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini," kata Erlangga, melalui keterangan pers, Kamis (12/11/2026).

"Kami menghargai setiap aspirasi yang disampaikan berbagai pihak terkait dan mendukung penyelesaian yang terbuka, objektif, serta berkeadilan," lanjutnya.

Erlangga berharap persoalan ini dapat segera menemukan jalan keluar yang baik sehingga pembangunan Awak Mas Project dapat dituntaskan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Luwu dan Indonesia.

Menindaklanjuti rekomendasi Komisi III DPR RI, Masmindo siap mendukung proses mediasi dan verifikasi dokumen penguasaan lahan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.